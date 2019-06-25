В Харькове ночью снова сгорели несколько машин

Жители нескольких многоэтажек по улице Дружбы Народов, 236А проснулись в час ночи от мощного взрыва и запаха дыма, исходившего от ВАЗа который пылал. Местные сразу же вызвали пожарных, в то время огонь распространялся с бешеной скоростью и начал перекидываться на автомобили стоявшие рядом. Светлана, например, переживает, что это мог быть поджог.

Светлана, местная жительница

Уже утром в шоке все были, потому, что у нас куча машин вечерами здесь стоит. B это вообще для нас полная неожиданность. вообще что люди такие адекватные, нормальные, ни к какой политике они не относятся.

Вячеслав, местный житель

У нас здесь часто воруют с машин, разбивают стекла. У меня залазили в машину - воровали. У других разбивали стекла, залазили в машину. А так поджогов никогда не было.

Александр Диброва, местный житель

Был очень громкий взрыв, всё я вышел на балкон посмотрел, что горит что-то. Но мне не видно было за домом. потом приехала через минут 7 пожарка, потушили всё. Даже пожарка не могла выехать отсюда, тут машин стояло много. Не могли выехать, разворачивались тут, путались, да. Трудновато, да.

К тому же машины были припаркованы на специальном участке, который по проекту предусмотрен, чтобы спецтранспорт, такой как например габаритные пожарные машины - мог совершать маневры по приезду на вызов. Помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, говорит, действительно, добраться до места пожара было сложно, это занимало лишнее время, тогда когда огонь распространялся с каждой минутой все быстрее. По приезду на место пожара пожарных ВАЗ пылал уже полностью, рассказывает Игорь Лупандин, а пламя от него уже начало уничтожать машины, стоявшие рядом. У кроссовера Mitsubishi Outlander занялся моторный отсек, а у Škoda Fabia от высоких температур начал плавиться передний бампер.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Могли бути пошкодженні ще десь два чи три автомобіля бо вони дуже-дуже близько стояли друг біля друга. Вони були розташовані ці автомобілі і доступ до кожного автомобіля, особливо той ВАЗ який горів, неможливо було дістатися до самого автомобіля.

Огонь удалось локализовать за 25 минут и уже около двух пожарные полностью ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается.

Агентство Телевидения Новости