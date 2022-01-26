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В Харькове суд признал незаконным увольнение замдиректора департамента ХОГА

В Харькове суд признал незаконным увольнение замдиректора департамента ХОГА

Суд постановил признать незаконным увольнение Владимира Норчака с должности заместителя директора областного департамента капстроительства.

Харьковский апелляционный суд восстановил в должности заместителя директора областного департамента капитального строительства Владимира Норчака. Согласно решению, увольнение чиновника в конце ноября было незаконным, поэтому соответствующий указ должен быть отменен. Кроме того, суд обязал взыскать в пользу Норчака заработок за время "вынужденного прогула" с 24 ноября 2020 года по 17 августа 2021 года.

Отметим, что согласно статье 172 Уголовного кодекса Украины, за грубое нарушение законодательства про труд, в частности за незаконное увольнение, факт которого установлен судом, в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Виновники незаконного увольнения могут понести наказание в виде штрафа от 2000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, или исправительных работ сроком до двух лет.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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