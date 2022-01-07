Происшествия
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07.01.2022 19:20
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В Харькове загорелся лифт с пассажиром

В Харькове загорелся лифт с пассажиром

Сегодня в многоэтажке, на улице Танкопия, 8 загорелся лифт, в котором находился мужчина. Об этом, в социальных сетях, сообщили очевидцы происшествия.

Наталья живёт в соседнем подъезде. Женщина рассказывает, что увидела, как на место приехали спасатели и медики.

Гуляла з дитиною на вулиці, приїхала пожежна машина та швидка допомога. Можливо, так співпало, що одночасно. Потім ще одна пожежна машина та пожежна машина з драбиною. Хлопці пожежні зайшли в під’їзд. Досить швидко вийшли, між собою спілкувались, що загоряння ліквідоване

Начальник сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что в лифте произошло короткое замыкание. По его словам, помощь медиков харьковчанину, который там находился, не понадобилась.

В Харькове загорелся лифт с пассажиром

В Харькове загорелся лифт с пассажиром

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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