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В Киево-Печерской Лавре разносятся песнопения за "матушку россию"

В Киево-Печерской Лавре разносятся песнопения за матушку россию

Казалось бы, во время полномасштабной войны РПЦвУ должны были затаится и сидеть в позе выжидания, но нет...

В Киево-Печерской Лавре разносятся песнопения за "матушку россию"...

Очевидно, что это дерзкая и явная провокация. Они буквально напрашиваются, что были приняты меры.

Соответствующее видео обнародовал священник Православной церкви Украины Михаил Омелян. Его он получил от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре. На видео можно увидеть, как в церкви поют фрагмент из русской церковной песни Похвала пресвятой Богородице, в частности такие ее слова:

Разумеется, в РПЦвУ любят из себя строить страдальцев и гонимых и, не исключено, что сейчас, под общий пропагандистский нарратив про "десатанизацию" им и нужна острая реакция. Вот и провоцируют.

Но возникает вопрос, а что степень остроты реакции изменит? Нам стоит переживать того, как это обставит российская пропаганда? Уже давно плевать на то, что будут блеять ретрансляторы фейков и манипуляций.

А вот, что до нас, то пора уже разворотить этот кубло, занимающее исторический памятник не по праву. Разворотить согласно требованиям военного времени. Время сдержанных решений и поиска компромиссов прошло!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/17538

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