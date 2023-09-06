Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 59

В Краснодарском крае пенсионер написал донос на радио «Европа плюс», потому что там крутят иностранные песни

В Краснодарском крае пенсионер написал донос на радио «Европа плюс», потому что там крутят иностранные песни

Полиция начала проверку

По словам 68-летнего мужчины, он якобы регулярно общается с российскими военными, которые жалуются на засилье зарубежной музыки на радиостанции.

«Они мне звонят, говорят: "Помоги, помоги, чтобы хотя бы одну песню на русском языке крутили". Вот и вынужден [в полицию] звонить. Закройте, пожалуйста, эту радиостанцию, ничего там непонятно, она — враг, ненавистна», — заявил пенсионер

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59438

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

россия после начала полномасштабного вторжения в Украину усилила кампании по дезинформации в мире
Сегодня 08:31    64
россияне разграбили завод в Токмаке
Сегодня 08:20    80
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно
Сегодня 07:56    67
Горят "Потёмкинские деревни" российского ВПК
Сегодня 07:47    146
«Где этот дед? Про него узнали - застрелили его в подвале!» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:38    104
Збито 23 повітряні цілі – ПС
Сегодня 07:33    99
кремль маніпуляціями у закордонних ЗМІ марно погрожує «змінити перебіг війни»
Сегодня 07:29    74
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, финансирующему войну РФ в Украине
Сегодня 07:19    75
Пропагандисти стверджують, що росія не може перемогти Україну лише тому, що путін не хоче вбивати християн. Це – відверта неправда
Сегодня 07:10    82
Оперативна інформація станом на 06.00 06.09.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:04    97
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 