В Краснодарском крае пенсионер написал донос на радио «Европа плюс», потому что там крутят иностранные песни

Полиция начала проверку

По словам 68-летнего мужчины, он якобы регулярно общается с российскими военными, которые жалуются на засилье зарубежной музыки на радиостанции.

«Они мне звонят, говорят: "Помоги, помоги, чтобы хотя бы одну песню на русском языке крутили". Вот и вынужден [в полицию] звонить. Закройте, пожалуйста, эту радиостанцию, ничего там непонятно, она — враг, ненавистна», — заявил пенсионер

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59438

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