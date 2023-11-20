Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 55

В Луганской области взорвали автомобиль с "чиновниками" так называемого "мвд лнр"

В Луганской области взорвали автомобиль с чиновниками так называемого мвд лнр

В оккупированной Кременной Луганской области взорвали автомобиль, в котором находились "замглавы МВД" и "заместитель начальника уголовного розыска МВД" группировки "ЛНР".

Об этом российское издание ASTRA сообщило со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что инцидент произошел в прошлый четверг, 16 ноября, на одном из блокпостов оккупантов в окрестностях города.

По имеющейся информации, "замглавы мвд" подполковник Олег Шумилов и "заместитель начальника уголовного розыска мвд" подполковник Владимир Пахоленко находились в автомобиле УАЗ "Патриот".

В результате инцидента автомобиль загорелся, а оба подполковника получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26821

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо харківського екснардепа
Сегодня 08:22    66
Большая политика без России
Сегодня 08:16    78
«В ростове вообще, нах*й, пацаны на полу спят в коридоре, бл*дь» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:00    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:56    72
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно
Сегодня 07:51    73
Окупанти завезли тисячі пропагандистських підручників до шкіл окупованої Херсонщини
Сегодня 07:50    83
Головне за вихідні
Сегодня 07:45    89
САП. Актуальні події 13 - 17 листопада 2023 року
Сегодня 07:32    98
росія може використати радянський висотний розвідувальний літак M-55
Сегодня 07:23    93
Альтернативные средства перехвата Shahed-131/136, о которых нужно думать уже сегодня
Сегодня 07:14    91
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 