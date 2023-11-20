В Луганской области взорвали автомобиль с "чиновниками" так называемого "мвд лнр"

В оккупированной Кременной Луганской области взорвали автомобиль, в котором находились "замглавы МВД" и "заместитель начальника уголовного розыска МВД" группировки "ЛНР".

Об этом российское издание ASTRA сообщило со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что инцидент произошел в прошлый четверг, 16 ноября, на одном из блокпостов оккупантов в окрестностях города.

По имеющейся информации, "замглавы мвд" подполковник Олег Шумилов и "заместитель начальника уголовного розыска мвд" подполковник Владимир Пахоленко находились в автомобиле УАЗ "Патриот".

В результате инцидента автомобиль загорелся, а оба подполковника получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26821

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