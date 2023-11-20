В Луганской области взорвали автомобиль с "чиновниками" так называемого "мвд лнр"
В оккупированной Кременной Луганской области взорвали автомобиль, в котором находились "замглавы МВД" и "заместитель начальника уголовного розыска МВД" группировки "ЛНР".
Об этом российское издание ASTRA сообщило со ссылкой на собственные источники.
Утверждается, что инцидент произошел в прошлый четверг, 16 ноября, на одном из блокпостов оккупантов в окрестностях города.
По имеющейся информации, "замглавы мвд" подполковник Олег Шумилов и "заместитель начальника уголовного розыска мвд" подполковник Владимир Пахоленко находились в автомобиле УАЗ "Патриот".
В результате инцидента автомобиль загорелся, а оба подполковника получили осколочные ранения. Их госпитализировали.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26821