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В оккупированном Токмаке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами

В оккупированном Токмаке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами

Утром 19 июня в Токмаке Запорожской области партизаны взорвали автомобиль оккупантов.

Об этом сообщают представители местного подполья.

«Сегодня ранним утром автомобиль УАЗ-452 «буханка» взорвался на мине, которую установили партизаны Токмака. Двое ехавших в машине оккупанты получили смертельные ранения. Груз, который они перевозили, сгорел вместе с автомобилем», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/37742

Новости портала «Весь Харьков»

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