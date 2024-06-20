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В оккупированном Токмаке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами
Утром 19 июня в Токмаке Запорожской области партизаны взорвали автомобиль оккупантов.
Об этом сообщают представители местного подполья.
«Сегодня ранним утром автомобиль УАЗ-452 «буханка» взорвался на мине, которую установили партизаны Токмака. Двое ехавших в машине оккупанты получили смертельные ранения. Груз, который они перевозили, сгорел вместе с автомобилем», - говорится в сообщении.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/37742