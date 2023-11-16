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В оккупированный Мелитополь продолжают свозить рашистских чиновников: некоторые даже не знают русский язык
Оккупанты продолжают завозить россиян разных профессий в оккупированный Мелитополь. Из этой быдломассы будут формироваться лояльные комиссии на фейковых выборах.
«Прокуроров, правоохранителей, учителей и других чиновников везут из разных уголков рф – от Краснодара до Сибири. Некоторые завезенные исконно русские национальности плохо владеют даже русским языком», - отмечает мэр Мелитополя Иван Федоров.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26650