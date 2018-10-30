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В октябре Францию завалило снегом (фото)

В то время как в Харькове отметка термометра доходит до +20... во Франции снежные заносы, блокирующие передвижение.

В октябре Францию завалило снегом (фото)

Из-за сильного снегопада во Франции около 1500 человек оказались заблокированными на дороге.

Согласно заявлению администрации департамента Верхняя Луара, сильный снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.

Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.

Сообщается, что из-за сильной вьюги около 100 домов по всей стране остались без электричества.

В октябре Францию завалило снегом (фото)

В октябре Францию завалило снегом (фото)

В октябре Францию завалило снегом (фото)

В октябре Францию завалило снегом (фото)

Новости портала «Весь Харьков»

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