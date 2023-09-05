В ООН заявили, что не нашли никаких доказательств того, что Россия осуществляет геноцид в Украине
«На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде.
Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть «потребность» уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим», - заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе.
Какая «интересная» организация
Нужно показать эту статистику ООН, которая не может найти доказательств геноцида
Это только официальные данные и только за 2022 год.
Джерело: https://t.me/u_now/111042