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В ООН заявили, что не нашли никаких доказательств того, что Россия осуществляет геноцид в Украине

В ООН заявили, что не нашли никаких доказательств того, что Россия осуществляет геноцид в Украине

«На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде.

Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть «потребность» уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим», - заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе.

Какая «интересная» организация

Нужно показать эту статистику ООН, которая не может найти доказательств геноцида

Это только официальные данные и только за 2022 год.

В ООН заявили, что не нашли никаких доказательств того, что Россия осуществляет геноцид в Украине

Джерело: https://t.me/u_now/111042

Новости портала «Весь Харьков»

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