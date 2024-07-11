В период с февраля 2022 года по июнь 2024 года ВСУ уничтожили или повредили 26 российских военных кораблей, которые использовались в Черном море

Об этом говорится в разведотчете Минобороны Великобритании.

Как отмечается, удары по российским целям были нанесены в северной части Черного моря и акватории Азовского моря.

"В течение последнего года наблюдалось увеличение частоты и масштабов ущерба, нанесенного атаками ВСУ вокруг Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли за этот период", - говорится в отчете разведки.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/38845

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