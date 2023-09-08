В Румунії можлива евакуація з прикордонних теріторій

У Румунії можуть евакуювати мешканців прикордонних територій через атаки росіян на портову інфраструктуру України — Digi24.

Ситуацію у селі Плауру мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега обговорив із міністром оборони Ангелом Тилваром.

Плауру знаходиться лише за 300 метрів від Ізмаїльського порту, місцеві жителі бачать, як запущені росіянами дрони пролітають над їхніми будинками, а деякі падають неподалік від села.

Мер закликав запропонувати мешканцям, які цього забажають, переїзд з наданням житла і харчування, оскільки Румунія допомагала українським біженцям.

Джерело: https://t.me/znua_live/111219

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