В США еще "слишком много" российских шпионов, заявил глава ФБР

"След российской разведки - а под ним я подразумеваю сотрудников российской разведки - все еще слишком велик в США. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и что мы пытаемся блокировать, предотвращать и пресекать всеми возможными способами", - сказал Кристофер Рэй (https://p.dw.com/p/4W8cW?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe), выступая в Международном музее шпионажа.

По словам главы ФБР, российские шпионы в США - "это те же люди, которые вовлечены в бессовестную деятельность и агрессию в Украине".

В качестве примера он привел случай мексиканца Эктора Алехандро Кабреры Фуэнтеса, задержанного в феврале 2020 года, который, среди прочего, фотографировал правительственные автомобили, и Сергея Черкасова, задержанного в Нидерландах в 2022 году, который выдавал себя за бразильца и пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/31385

Новости портала «Весь Харьков»