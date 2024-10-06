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В Україні ізраїльська система раннього оповіщення досі не працює

В Україні ізраїльська система раннього оповіщення досі не працює

Як повідомляло ZN.UA, ще у грудні 2023 року Ізраїль передав Україні систему раннього/розумного оповіщення для встановлення її в Києві. Але вона досі не запрацювала. Однак Ізраїль своєю чергою виконав все, що обіцяв, і далі справа виключно за українською стороною, заявив в інтерв’ю ZN.UA посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, з яким поговорили Тетяна Силіна та Володимир Кравченко.

«Запитання до України, а не до нас. Все, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, які працювали над цією системою, ми виконали свої обіцянки і передали українській стороні все, що мали передати. Це був досить довгий процес, який тривав багато місяців. З нашого боку, він закінчений», — зазначив Бродський.

Водночас його запитали, чи може Україна розраховувати на системи протиповітряної оборони Patriot, які Ізраїль отримав від США на початку 1990-х років та збирався вже знімати їх з озброєння. У відповідь посол зазначив, що рішення відмовитися від цих систем дійсно ухвалили раніше, однак зараз ще не вирішено, що з ними робити далі. Адже Ізраїлю зараз потрібні всі системи ППО, аби відбивати ракетні удари з півночі та півдня, з Ірану, Ємену, Іраку.

На уточнювальне питання, чи ще не зняті Patriot з озброєння, Бродський зазначив: «Наскільки я знаю, ні. Тому остаточного рішення поки що немає».

Посол зауважив, що в будь-якому разі рішення про зняття цих систем та їх подальшу долю Ізраїль ухвалюватиме спільно зі США. Оскільки ці системи поставили Сполучені Штати Америки.

Джерело: https://t.me/znua_live/170308

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