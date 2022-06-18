Вчера был сеанс параллельных стендапов. Агрофюрер в Бобруйске и кремлевский старец в Питере

Для каждого свой уровень и своя публика.

В Питере было грустно. Засилие талибов, пушилиных и пранкеров всех мастей. Самым высоким гостем был президент Казахстана Токаев. Да и он испортил настроение за день до форума и продолжил его портить в прямом эфире.

● Во-первых, в интервью российскому телеканалу накануне Токаев четко обозначил, что в сложной ситуации на помощь ему пришла ОДКБ, а не Россия. А сами «миротворцы», по сути, были в резерве и быстро ретировались из страны.

● Во-вторых, после пафосных, но пустых речей в стиле «кирдык вашей Америке» президент Казахстана сказал, что не признает всякие там квазигосударства типа ЛНР, ДНР и прочие создаваемые Кремлем за счет территорий других государств гнойники. Оно и понятно: для Казахстана также существует угроза подобного сценария, с одной стороны. А с другой, казахстанский экспорт в Европу уже берут под пристальный контроль из-за подозрений в том, что имеет место помощь в обходе санкций.

● Очередной корабль Черноморского флота, который совершил отрицательное всплытие, тоже не прибавил настроения. Хотя, похоже, расстроил не более, чем в свое время подлодка «Курск».

● В Бобруйске было весело. Почему для стендапа выбрали хронически неплатежеспособную «Белшину», остается загадкой. Город, в котором жители работают на нескольких предприятиях-банкротах («Бобруйскагромаш» или мясокомбинат также не пышут здоровьем), не был готов слушать про перспективы в стиле «Нью-Васюки».

Кроме призывов еще пару лет потерпеть предложить было нечего. Попытка порассуждать на геополитические темы потерпела фиаско в прямом эфире. Следуя нарративам российской пропаганды в отношении вчерашнего визита в Киев, агрофюрер посетовал, что премьер-министр Великобритании, например, не приехал, а это значит раскол Европы и перспективу неких переговоров на условиях Кремля.

Но вот беда: в ту самую минуту Борис Джонсон прибыл в Киев с очередным пакетом военной помощи, в том числе на перспективу. И стройная картина мира, в которой два диктатора уже почти победили, опять рухнула.

Киев и Кишинев сегодня получили аванс европейского будущего. Тбилиси получил желтую карточку за пророссийскую политику. И вообще, пока там не поменяется власть, в Европу Грузию его не пустят.

Два параллельных мира: на двух престарелых диктаторов по-прежнему никто не обращает внимания, Украина кровью продолжает завоёвывать свою свободу и международный авторитет.

©️Via Ник и Майк

Источник: https://t.me/Sharpreview/14903

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