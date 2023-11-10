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Від націоналізації до деградації - один рік

Від націоналізації до деградації - один рік

Цими днями виповнився рік з дня націоналізації «Укрнафти». Схоже, за цей час найбільше нафтогазовидобувне підприємство в руках держави занурюється у кризу. Обіцяного росту видобутку не сталось, а навпаки. Такі сумні підсумки підбили журналісти. Підприємство за нового «антикризового» топ-менеджменту тоне у корупції, скандалах, фінансових помилках і перекосах. Про стабільність і розвиток - мова не йдеться.

Найбільш гучні скандали довкола ПАТ:

- Продаж газу задешево олігархам – по 18 тис. грн за тисячу «кубів», для потреб українців «Нафтогаз» змушений купувати той самий газ майже по 24 тис. грн.

- Продаж пального для потреб ЗСУ зі значною переплатою ПДВ. Хоча Кабмін встановив нульову ставку на такі продажі.

- Захмарні зарплати управлінців – директор Корецький заробляє майже $45 тис. на місяць в «Укрнафті» і стільки ж – в «Укртатнафті», а інші «топи» щомісячно отримують від $10 тис. до $19 тис.

- Багатомільйонні закупівлі без тендерів.

- Відкрито вже 4 кримінальні справи проти Корецького за корупцію.

Джерело: https://t.me/u_now/117798

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