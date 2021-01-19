Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 68

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 18 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік наших позицій з міномета 82-го калібру.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 5 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна вже експортувала 27,2 млн тонн зернових та зернобобових культур
18.01.2021 10:08    107
Після завершення посиленого карантину школярі можуть повернутися до очної та змішаної форм навчання, – Сергій Шкарлет
18.01.2021 09:34    170
Укроборонпром. Розвиток співпраці з Туреччиною
18.01.2021 09:12    152
Розмір допомоги по вагітності та пологах: нюанси нарахування
18.01.2021 09:02    195
У понеділок Кабмін планує встановити граничну ціну на газ — джерело
18.01.2021 08:52    135
Вступна кампанія 2021 – перші зустрічі онлайн
18.01.2021 08:25    136
Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%
18.01.2021 08:16    122
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17 січня 2021 року
18.01.2021 06:35    111
В Украине впервые за 5 лет недовыполнены местные бюджеты
18.01.2021 06:17    200
Коли в Україні закінчиться карантин?
18.01.2021 06:08    345
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 