«Величие сверхдержавы»

15% жилья в городах россии не имеют горячей воды, 10% - канализации, а 7% - холодного водоснабжения

Износ жилищного фонда в рф вырос до 31%, а доля жилья, изношенного более, чем на 2/3, составила 6,5%. На ветхое и аварийное жилье приходится 2,5%. Средний возраст жилья перешагнул за 40 лет. При этом у 30% домов возраст больше 50 лет. Износ коммунальных сетей значительно выше и достигает 60%.

Но на решение этих проблем у путинской банды денег нет: все на войну.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26796

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