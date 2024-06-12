«Військові ЗСУ розстріляли своїх побратимів і втекли з Кринок». Це – ворожа постановка
#спростуванняЦентру
Брехня: двоє українських військових на правому березі Дніпра Херсонщини розстріляли своїх побратимів, склали їхні тіла в гумовий човен, відштовхнули його від берега і втекли. Таке відео поширюють пропагандистські Telegram-канали.
Правда: вкинуте через соцмережу відео – це чергова постановка пропагандистського «мосфільму». Для початку зазначимо, що село Кринки розташоване на лівому березі Дніпра, а не на правому.
Крім того місцевість, яку фейкороби зняли згори, – це пляж, у той час як рельєф в районі Кринок – це заплави.
Також під час детального збільшення відео неможливо розгледіти сліди влучань від куль. І останнє – відсутні будь-які ознаки, що люди на відео належать саме до ЗСУ.
За наведеними вище фактами можна стверджувати, що це російська постановка з метою дискредитації Збройних сил України.
Джерело: https://t.me/spravdi/39286