"Витрина ядерной угрозы"

Главная идея любого военного парада в авторитарном государстве - это "витрина угрозы". Россия использовала День Победы в качестве витрины своего ядерного шантажа и военного блефа.

Сам Путин извратил некогда весомый праздник до неузнаваемости: борьба с нацизмом и фашизмом постепенно превратилась в фундаментирование внутригосударственного фашизма и внешнегосударственного нацизма с воплями "Можем повторить!"

Путин стал главным спонсором всех фашистских и нацистских движений на Западе: от придурковатых "футбольных фанатов" до парижской политической шлюхи, Карлсона, которого (по подозрениям) несколько раз роняли с крыши головой вниз, Трампа и многих мелких (как сам Путин) деятелей, которых судьба не закинула наверх государственного аппарата, а оставила внизу политической пищевой цепи, где они перебиваются кремлёвскими заказами на "публичные демонстрации", параллельно трахая детей, совершая мелкие грабежи и проигрывая битвы.

Но на этот раз Кремль сгорел - и не только в песне Шнура, не только от удара беспилотника неизвестного происхождения, а во вполне осязаемой сущности.

Оружия нет. Всё, что есть, - это арендованный старый танк, который, в сущности, является символом российского вооружения.

Импортозамещенный "День Победы" олицетворяет именно этот дряхлый танк, который с трудом передвигался по Красной Площади среди дрожащих диктаторов, подброшенных в Москву "принудительно-дипломатическими" средствами Пекина.

Нам же лишь остаётся констатировать один простой факт: витрины больше нет. Никакой ядерной державы (и, в принципе, державы) не осталось: есть старая узкоглазая кляча, так долго вопившая о 90-ых, что привела страну на порог 1917.

И есть другой символ - Лукашенко, который, вернувшись из турне, не произнес ни слова в честь Дня Победы. Вместо него вещал человек с говорящей фамилией Хренин. И есть свора его пропагандистов, которые, подвывая в тон Дворцу, сообщают, что "рано вам, черти, радоваться смерти Лукашенко". Но мы то хорошо знаем, что момент, когда пропаганда начинает опровергать тяжёлую болезнь и тем более смерть авторитарного лидера, - это момент, когда все так иначе приходят к мысли, что "лидер больше не жилец".

Вспомните "Осень Патриарха". Диктатор для пропаганды бессмертен, и любая мысль о возможности его смерти - порочна и непозволительна. Если пропаганда начинает говорить о смерти диктатора, то диктатор действительно одной ногой находится в могиле.

А если военный парад Второй Армии Мира длится 3 минуты и на нем нет ни одного типа вооружения, которое может стрелять и ездить одновременно, - то это позор.

Кремль, к слову, в глазах "вражеских разведок" выглядит очень привлекательно для начала прямой военной интервенции: страна без техники с сумасшедшим правителем и Кремлём, на который то и дело падают беспилотники. Так что старая доктрина "Бойтесь меня - я контуженный" благополучно провалена.

От былого "величия" у России не осталось даже возможности блефовать. За такое в Советском Союзе, о котором Путин любит вспоминать время от времени, - его бы расстреляли как изменника.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7847

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