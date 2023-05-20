Віктор Павлик має тепер купу проблем
Співак Віктор Павлик, який втрапив у гучний скандал, похизувавшись на камеру спецперепусткою під час поїздки з дружиною Південним мостом, де проїзд цивільному транспорту заборонений, має тепер купу проблем.
Перепустку в нього вже забрала поліція. Заразом нагадала, що не можна знімати режимні об’єкти. Тепер стало відомо, що благодійний концерт Павліка, запланований на початок червня у Берліні, скасувано. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу в німецькій столиці.
«У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павлика. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше», – йдеться у заяві Янушкевич у Фейсбук.
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Джерело: https://t.me/politosua/945