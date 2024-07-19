Во всем мире «глобальный сбой IT»

Сбой затрагивает все продукты Microsoft, что приводит к серьезным сбоям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, Интернета и многое другое.

▪️В Украине сбои в работе операторов связи и банков.

▪️United Airlines и Delta Airlines также приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших в результате продолжающегося глобального сбоя — Федеральное управление гражданской авиации США.

▪️Индийский новостной канал Times Now сообщает, что причиной глобального сбоя является «недавнее обновление CrowdStrike».

▪️Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".

▪️Во всех аэропортах Испании произошел «инцидент с компьютерными системами» после сбоя CrowdStrike.

▪️Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя.

▪️Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты.

Джерело: https://t.me/insiderUKR/79121

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