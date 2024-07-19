Во всем мире «глобальный сбой IT»
Сбой затрагивает все продукты Microsoft, что приводит к серьезным сбоям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, Интернета и многое другое.
▪️В Украине сбои в работе операторов связи и банков.
▪️United Airlines и Delta Airlines также приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших в результате продолжающегося глобального сбоя — Федеральное управление гражданской авиации США.
▪️Индийский новостной канал Times Now сообщает, что причиной глобального сбоя является «недавнее обновление CrowdStrike».
▪️Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".
▪️Во всех аэропортах Испании произошел «инцидент с компьютерными системами» после сбоя CrowdStrike.
▪️Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя.
▪️Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты.
Джерело: https://t.me/insiderUKR/79121