Водители возле "Борисполя" нажали клаксоны в память о жертвах авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО

Возле терминала B "Борисполя", куда прибыл самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев, засигналили автомобили.

Автомобили нажали на клаксоны в 12:02 и удерживали их около минуты.

Провести такую акцию украинцев ранее в Facebook призвал президент МАУ Евгений Дыхне.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: censor.net.ua

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