Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 43

Воздушные силы: рф использует новую тактику – запускает дроны-разведчики без сигнала GPS

Воздушные силы: рф использует новую тактику – запускает дроны-разведчики без сигнала GPS

российские военные начали использовать новую тактику - применять разведывательные беспилотники с выключенной навигацией.

Источник: представитель Воздушных ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Враг применяет новые тактические приемы: запускает БПЛА без навигации, без сигнала GPS. И включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведать и нанести туда уже удар "Искандером". Таким образом, приходится тоже реагировать на эту ситуацию. Если кто-то думает, что ничего не делается - уже проведено немало разговоров и задачу как-то решить эту проблему поставило высшее руководство".

Детали: По словам офицера, Силы обороны должны внедрять эффективные средства противодействия разведывательным дронам рф.

Игнат добавил, что ежедневно до полусотни БПЛА летают по линии фронта, а отдельные виды беспилотников могут попадать и в тыл.

Прямая речь: "Хочу напомнить, у нас "Шахеды" летают до западных границ. Поэтому говорить о том, что "Орлан" залетел нам в тыл, в Полтавскую область, это далеко не впервые случается. Это проблема, которую нужно решать. Сейчас ищут инновационные решения, уже работают по вражеским разведывательным дронам, работают FPV-дронами, работают зенитными дронами, как их называют, и работают довольно успешно. Думаю, что на это надо тоже обратить внимание всем Силам обороны и внедрять такие средства, которые являются относительно дешевыми по сравнению с тем, чтобы тратить ракеты. Ну и ракету надо иметь, а ракеты сегодня выполняют сдерживающую функцию.

Мы сейчас с вами разговариваем, а десятки БПЛА - 30-40 - по линии фронта летают... Сумщина, Харьковщина, они вообще там круглосуточно проводят воздушную разведку, там где ведутся активные боевые действия. Бывает, что дроны залетают и вглубь территории нашей. Да, есть разные средства противодействия: есть мобильные огневые группы, могут истребительную авиацию применять. Уже и с ЯК-52 есть положительный опыт применения на Юге, также есть и системы РЭБ".

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як Захід реагує на терористичний удар по «Охматдиту»
Сегодня 07:04    15
Посол Германии об ударе по "Охматдету": Так выглядит готовность рф к переговорам
Сегодня 06:37    67
Минздрав объявил сбор помощи для детской больницы "Охмадит"
Сегодня 06:28    69
Окупанти не проводять технічні ремонти на ЗАЕС: стан її обладнання невідомий
Сегодня 06:19    67
Намеренный терроризм
Сегодня 06:10    78
Новини
Сегодня 06:00    83
Оперативна інформація станом на 16.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення
08.07.2024 17:15    138
Ракетна атака терористів: збито 30 ракет
08.07.2024 15:05    164
Российские оккупанты пишут, что удар по детской больнице Охмадит был связан с тем, что там проходило некое совещание
08.07.2024 13:16    214
Понад 40 ракет, аби влучити у хворих дітей?
08.07.2024 13:04    260
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 