Выжить при нацистах и погибнуть от рук современных дикарей

90-летняя Джина Смятич, пережившая Холокост, была убита 7 октября выстрелом в затылок террористом ХАМАСа. Тело было обнаружено в ее доме в кибуце Кисуфим, у самой границы с Газой.

По углу выстрела предполагается, что террористы поставили ее на колени, а потом застрелили в затылок.

Эта история перекликается с трагедиями, которые произошли в Украине. Так, например, Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен, погиб (https://glavcom.ua/ru/news/putinskie-okkupanty-ubili-95-letnego-eks-zaklyuchennogo-buhenvalda-831753.html) 18 марта 2022 года в результате взрыва российской бомбы в своем доме в Харькове.

А в Мариуполе 4 апреля 2022 года погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая Холокост и немецкую оккупацию города во время Второй мировой войны, сообщил (https://www.dw.com/ru/v-mariupole-pogibla-91-letnyaya-vanda-obedkova-perezhivshaya-nemeckuyu-okkupaciyu-1942-goda/a-61524314) музей "Аушвиц-Биркенау". В подвале своего дома, где Объедкова пряталась от бомбежек, она страдала от холода и нехватки воды и еды. Она стала ещё одной жертвой чудовищной войны развязанной россией.

Рашисты и хамасовцы - братья. И они заслуживают на утилизацию.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/37634

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