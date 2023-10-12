У ЦАХАЛ розбили російський фейк про зброю з українського Мукачева в Палестині

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

російська пропаганда продовжує використовувати війну між Ізраїлем та ХАМАС у власних інтересах. У цих інтересах – поява у терористів озброєння з України, отриманого від західних партнерів.

10 жовтня на Z-ресурсах розганялася так звана «мукачівська історія». Мовляв, «після оприлюднення інформації в західних ЗМІ про український слід палестинської зброї, у Мукачеві почалися масові чистки. Затримано чиновників, військових і навіть дипломатів. Назріває дипломатичний скандал».

Насправді, СБУ та НАБУ офіційно підтвердили проведення обшуків у Мукачівській міській раді. Але відбувалося це у справі про передання у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. І жодного відношення до ХАМАС це не має.

Ба більше, в жодному із «західних ЗМІ» немає нічого про «мукачівський слід палестинської зброї». А про те, що все це «фабрикації та брехня», заявили в самому ЦАХАЛ, на який посилаються ті самі вигадані росіянами «західні ЗМІ».

Джерело: https://t.me/spravdi/33951

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