У Чонгарі стався вибух на мосту, рух по ньому наразі призупинено

Вибухи на мосту, який з'єднує Крим та Херсонську область, підтвердив окупаційний "глава" півострова Сєргєй Аксьонов.

Місцеві жителі повідомляють, що дорожне полотно мосту, за різними даними, або сильно пошкоджене, або зруйноване.

російський телеграм-канал BAZA стверджує, що цієї ночі було завдано ракетних ударів не лише по мосту у Чонгарі, а й по кількох інших, які з'єднують Херсонщину та Крим.

Українські офіційні особи подію поки ніяк не коментують.

Джерело: https://t.me/znua_live/99132

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