Нині не раз порушується тема того, що можлива Третя світова війна. Є кілька варіантів розвитку подій, зокрема, деякі аналітики вважають, що може розгорітися конфлікт між рф і США. росіянам приписують у союзники Китай, а тим часом у китайців загострюється конфлікт із філіппінцями.

У Філіппінах звинуватили найбільший у світі корабель берегової охорони – китайський 165-метровий борт-“монстр” CCG 5901, у залякуванні. Пізніше стало відомо, що борт кинув якір у Південно-Китайському морі у виключній економічній зоні Маніли, пише Business Insider.

Берегова охорона Філіппін (PCG) успішно відстежила пересування китайського корабля завдяки використанню канадської технології виявлення темних суден, повідомив речник відомства Джей Тарріела. “1 липня судно відпливло з Хайнаня і наступного дня увійшло у виключну економічну зону Філіппін”, – поділився він. Пізніше борт отримав від PCG радіовиклик, у якому його екіпаж попросили підтвердити свої наміри та нагадали йому, що він діє в межах ВЕЗ.

У п’ятницю, 5 липня, Тарріела повідомляв, що борт Китаю стояв “понад два дні поспіль” біля мілини Ескода і підтримував “тісну близькість” із судном PCG – відстань між кораблями становила “менше ніж 800 ярдів” (майже 732 метри). Потім прессекретар Берегової охорони Філіппін додав, що дії китайського борту були “залякуванням з боку берегової охорони Китаю”. “Ми не збираємося відступати і не збираємося піддаватися залякуванню”, – сказав спікер.

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Японія та Філіппіни підписали оборонну угоду, спрямовану проти Китаю

Японія та Філіппіни підписали угоду про оборонне співробітництво, головна мета якої – стримати китайську експансію у західній частині Тихого океану. Угода підписана під час візиту до Маніли японського міністра закордонних справ Йоко Камікави.

Угода дозволить японським військовослужбовцям брати участь у навчаннях, що відбуваються на території Філіппін. Філіппінські солдати зможуть проходити у Японії бойову підготовку.

Зазначимо, що КНР претендує на 90% акваторії Південно-Китайського моря, зокрема на економічні води Філіппін та інших держав Південно-Східної Азії. Ще 2016 року міжнародний трибунал ухвалив, що ці претензії не мають юридичних підстав. Територіальні конфлікти є у Китаю та з Японією.

Китайські військові моряки нерідко імітують атаки та виступають з іншими провокаціями щодо філіппінських кораблів. Президент Фернандо Маркос заявляв, що розглядатиме загибель навіть одного військовослужбовця як акт війни.

Джерело: uapress.kyiv.ua, nua.in.ua

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