У Франції невідомі упродовж доби повідомляли про мінування історичних пам’яток

Відвідувачів Версалю та Лувру довелося евакуювати — Le Figaro.

Після Лувру і Версальського палацу людей евакуювали із залу Ліонського вокзалу в Парижі, там виявили пляшку із закисом азоту. У музеї вирішили сьогодні взагалі зачинити Лувр для відвідувачів.

У Франції відучора діє режим надзвичайної ситуації через високу терористичну загрозу, на вулиці для додаткового патрулювання виведені сім тисяч солдатів.

Вони патрулюватимуть центри міст та популярні туристичні місця.

Напередодні чоловік з ножем увірвався до ліцею у місті Аррас та вбив вчителя. Його колега та охоронець дістали поранення, охоронця ушпилили у китичному стані.

За попередньою інформацією, 20-річний нападник — чеченець, колишній учень ліцею. Під час атаки він вигукував "Аллах Акбар".

Його брата затримали поряд з іншою школою, але без зброї. Загалом у справі про напад в Аррасі вже 11 затриманих, зокрема, п’ятеро членів сім’ї нападника.

Очільник МВС Франції Джеральд Дарманін пов’язує напад в Аррасі із нападом ХАМАСу на Ізраїль.

Раніше лідер та засновник руху ХАМАС Халід Машаль закликав мусульман до джихаду та знищення євреїв. А у п’ятницю, 13 жовтня, — провести день "люті" та "влаштувати євреям справжній погром".

Джерело: https://t.me/znua_live/116905

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