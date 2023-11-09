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У кремлі готуються «ощасливити» росіян і українців на ТОТ, але це не точно

У кремлі готуються «ощасливити» росіян і українців на ТОТ, але це не точно

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Спікерка ради федерації рф матвієнко запропонувала мешканцям окупованих територій «потерпіти років 5-10». За цей час вони, мовляв, перетворяться у промислово розвинені та самодостатні регіони. Адже уряд рф має «чіткий і виразний» план.

Насправді, все це нагадує легендарний план медведєва для мешканців окупованого Криму: «грошей немає, але ви тримайтесь» (згодом з’ясувалося, що й безпеки немає). А матвієнко з ідеєю «щасливого міністерства» бігає вже кілька років. У 2018-му вона була навіть визнала, що ідея «не прижилася», і запропонувала створити «міністерство самотності».

У середньому росіянам, за даними порталу SuperJob, для того, аби почувати себе щасливими, потрібно 200 тисяч рублів на місяць. Контрактники-окупанти, які беруть участь у війні з Україною, отримують від 204 тисяч рублів на місяць. Тобто мо рф за невелику різницю у 4000 рублів (1200 грн) цілком під силу зробити більшу частину росіян щасливими. Але щастя їхнє буде недовгим.

Джерело: https://t.me/spravdi/34518

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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