У Німеччині фіксують рекордний рівень смертності від вживання наркотиків

Кількість смертей, пов'язаних із вживанням наркотиків в Німеччині, значно зросла за останні роки і досягла рекордного рівня в 2023 році.

Відповідні дані наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Уповноважений Німеччини з питань наркоманії та наркотиків Буркхард Блінерт розповів, що загалом у 2023 році через вживання нелегальних речовин померло 2 227 осіб, що на 237 більше, ніж роком раніше.

За його словами, значно зросла кількість смертей, пов'язаних з кокаїном і креком – з 507 до 610.

Героїн, як і раніше, залишається наркотиком, найчастіше пов'язаним зі смертельними випадками, хоча кількість смертей, спричинених цим наркотиком, дещо знизилася з 749 до 712.

Зросла кількість смертей, спричинених змішаними речовинами.

Блінерт сказав, що ці цифри викликають тривогу і зараз вони приблизно вдвічі вищі, ніж 10 років тому.

"Дедалі більше і більше речовин змішується, з'являються сильніші речовини, вживається все, що доступно на ринку. Нам потрібен дуже конкретний прогрес у профілактиці та соціальній допомозі на місцях", – зазначив посадовець.

Наприклад, він вважає, що Німеччина повинна відкрити більше закладів, де наркозалежні можуть споживати наркотики у менш ризикований спосіб у контрольованих умовах. Наразі по всій країні діє 31 такий заклад.

Як відомо, з 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу. При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.

Джерело: eurointegration.com.ua

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