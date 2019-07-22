У ОПОРІ заявили про видачу бюлетенів виборцям без паспортів

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала у деяких областях видачу бюлетенів виборцям без паспортів

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"У деяких областях України на дільницях виборці голосують без паспортів, що є порушенням закону. На Вінничині, наприклад, члени ДВК видають бюлетені "по знайомству". Мовляв, "якщо в селі менше 500 осіб, то можна видавати бюлетені без паспортів", - зазначили спостерігачі.

Зокрема, на Вінниччині на виборчих дільницях спостерігачі ОПОРИ зафіксували видачу бюлетенів без пред’явлення паспортів. На Миколаївщині були випадки видачі бюлетенів без паспортів та двох бюлетенів замість одного. У Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без пред’явлення паспорта. Жінка проголосувала і пішла додому.

Крім цього, на двох дільницях Рівненщині виборці отримали бюлетені без паспортів.

В ОПОРІ нагадали, що виборець повинен мати з собою один єдиний документ – паспорт громадянина України. Виняток становлять військові строкової служби та особи, які лише почали процедуру набуття громадянства, бо вони можуть пред’явити військовий квиток та відповідне посвідчення.

Источник: espreso.tv

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