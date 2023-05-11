«У половины крыша начала ехать, чуть ли не стреляют» - перехоплення ГУР

Військовий рф розповів другу про стан особового складу та обговорили бойову ситуацію знайомого

● окупант ділиться сподіваннями на плітки, що їхній підрозділ виведуть і замінять два полки добровольців;

● «брагу все шарят, все х*й забили нах*й;

● «их там накрыли нах*й, двое выжили всего…из-под завалин вылез сам»;

● «хохлы лезут, их, говорит, *башь, сколько лежит, они один х*й лезут».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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