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«У половины крыша начала ехать, чуть ли не стреляют» - перехоплення ГУР
Військовий рф розповів другу про стан особового складу та обговорили бойову ситуацію знайомого
● окупант ділиться сподіваннями на плітки, що їхній підрозділ виведуть і замінять два полки добровольців;
● «брагу все шарят, все х*й забили нах*й;
● «их там накрыли нах*й, двое выжили всего…из-под завалин вылез сам»;
● «хохлы лезут, их, говорит, *башь, сколько лежит, они один х*й лезут».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua