У Польщі від легіонельозу померли вже 11 хворих

У Польщі зафіксували вже одинадцять смертей пацієнтів, інфікованих легіонельозом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

“З моменту спалаху легіонельозу на Підкарпатті було госпіталізовано 144 особи. 11 осіб померли”, - йдеться у повідомленні з посиланням на Підкарпатського санітарного інспектора Адама Сидора.

Також Сидор поінформував, що бактерії легіонели були підтверджені у 4 із 9 зразків гарячої та холодної води із міста Жешув та околиць. Зразки були відібрані 18 серпня, на наступний день після перших зафіксованих випадків інфікування.

Санінспектор зазначив, що 8 із цих зразків були взяті із гарячої води, а 1 – з холодної з місця проживання інфікованої особи.

«Із 8 зразків – 4 були заражені легіонелою, два на високому рівні. Один на середньому та ще один на низькому», – заявив інспектор.

Він додав, що під час аналізу холодної та гарячої води у квартирах бактерії знайдено не було.

Легіонельоз — гостре інфекційне захворювання, яке спричинює здебільшого бактерія Legionella pneumophila, рідше інші легіонели. Характеризується поліморфізмом клінічних симптомів із переважним ураженням дихальної системи, перебігає у двох клінічних формах — «хвороба легіонерів» та гарячка Понтіак.

Як повідомлялося, Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує причетність росії до спалаху «хвороби легіонерів».

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»