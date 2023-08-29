У Польщі від легіонельозу померли вже 11 хворих
У Польщі зафіксували вже одинадцять смертей пацієнтів, інфікованих легіонельозом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.
“З моменту спалаху легіонельозу на Підкарпатті було госпіталізовано 144 особи. 11 осіб померли”, - йдеться у повідомленні з посиланням на Підкарпатського санітарного інспектора Адама Сидора.
Також Сидор поінформував, що бактерії легіонели були підтверджені у 4 із 9 зразків гарячої та холодної води із міста Жешув та околиць. Зразки були відібрані 18 серпня, на наступний день після перших зафіксованих випадків інфікування.
Санінспектор зазначив, що 8 із цих зразків були взяті із гарячої води, а 1 – з холодної з місця проживання інфікованої особи.
«Із 8 зразків – 4 були заражені легіонелою, два на високому рівні. Один на середньому та ще один на низькому», – заявив інспектор.
Він додав, що під час аналізу холодної та гарячої води у квартирах бактерії знайдено не було.
Легіонельоз — гостре інфекційне захворювання, яке спричинює здебільшого бактерія Legionella pneumophila, рідше інші легіонели. Характеризується поліморфізмом клінічних симптомів із переважним ураженням дихальної системи, перебігає у двох клінічних формах — «хвороба легіонерів» та гарячка Понтіак.
Як повідомлялося, Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує причетність росії до спалаху «хвороби легіонерів».
Джерело: ukrinform.ua