Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:05
Просмотров: 174

У семейной пары в течение недели загорались два автомобиля

У семейной пары в течение недели загорались два автомобиля

25 марта в 2:32 в полицию от 31-летней жительницы поселка Глубокое поступило сообщение о том, что во дворе их домовладения загорелся автомобиль «Ford», владельцем которого является ее муж.

Об этом сообщили  в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что на прошлой неделе у хозяев уже по неизвестным причинам загорался автомобиль «BMW». 

В результате пожара никто не пострадал. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Основянском районе загорелся сухой камыш
Сегодня 15:02    109
Пытаясь спасти из горящего гаража свой автомобиль, мужчина получил ожоги
Сегодня 14:29    128
На Салтовке горел автомобиль
Сегодня 13:22    181
В Баку горит 4-этажный торговый центр
Сегодня 11:00    226
На Холодной Горе в результате пожара в квартире погиб мужчина
Сегодня 10:39    122
Спасатели предупреждают харьковчан об опасности
25.03.2019 08:54    339
За март в Харьковской области произошло 150 пожаров в экосистемах
25.03.2019 07:12    72
За сутки в области произошло 24 пожара из-за выжигания сухой травы
22.03.2019 07:10    126
На Харьковщине из-за человеческой халатности - пожары в экосистемах
21.03.2019 10:22    169
В Немышлянском районе сгорел «Volkswagen Passat»: делом занялась полиция
20.03.2019 14:46    252
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 