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У Станиці Луганській прикордонники виявили сховок з ручними гранатами

У Станиці Луганській прикордонники виявили сховок з ручними гранатами

Військовослужбовці Держприкордонслужби України, які діють у складі Об’єднаних сил, продовжують викривати місця накопичення зброї, боєприпасів, вибухових предметів, речовин та інших засобів терору.

Так, учора в ході проведення оперативних заходів прикордонники Луганського загону спільно із працівниками вибухо-технічної служби ГУ НП в Луганській області та співробітниками СБУ провели обшуки за місцем проживання одного з жителів смт Станиця Луганська. Як результат, у підвальному приміщенні, в дерев’яному ящику, виявлено пакунок з боєприпасами. Із нього правоохоронці дістали майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запали УЗРГМ та один РПГ-18.

За даним фактом на адресу Станично-Луганського ГУ НП направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Боєприпаси встановленим порядком вилучено співробітниками Національної поліції.

Варто зазначити, що влітку минулого року за матеріалами Луганського прикордонного загону відносно власника цього житла, 32-річного жителя смт Станиця Луганська, розпочато кримінальне провадження за ст. 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Зокрема, прикордонники встановили, що наш співвітчизник уже понад 6 років є активним членом незаконних збройних формувань та перебуває на території ТОТУ.

У Станиці Луганській прикордонники виявили сховок з ручними гранатами

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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