У захопленому порту Бердянська росіяни вантажать на кораблі зерно та метал
У тимчасово окупований морський торговий порт Бердянська зайшли російські кораблі.
Про це в Телеграмі повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, передає Укрінформ.
"У порт Бердянська зайшли два російських кораблі. Окупанти продовжують розграбовувати наші землі", - йдеться в дописі.
Зазначається, що в один корабель зараз завантажують зернові, а в другий — метал.
Як повідомлялось, росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. У місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.
Джерело: ukrinform.ua
Фото: Радіо Свобода