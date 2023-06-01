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У захопленому порту Бердянська росіяни вантажать на кораблі зерно та метал

У захопленому порту Бердянська росіяни вантажать на кораблі зерно та метал

У тимчасово окупований морський торговий порт Бердянська зайшли російські кораблі.

Про це в Телеграмі повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, передає Укрінформ.

"У порт Бердянська зайшли два російських кораблі. Окупанти продовжують розграбовувати наші землі", - йдеться в дописі.

Зазначається, що в один корабель зараз завантажують зернові, а в другий — метал.

Як повідомлялось, росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. У місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: Радіо Свобода

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