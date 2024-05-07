Збройні Сили не підривали міст через канал «Сівеський Донець - Донбас» в місті Часів Яр в Донецькій області

Удару завдали російські військові. Ситуація у боях поблизу міста за останні дні не змінилась, - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростовує слова Тимочка.

«Збройні Сили України міст через канал «Сіверській Донець-Донбас» не підривали. Навпаки було так, що наші підрозділи відбудовують цей міст, щоб мати шляхи сполучення, і коли наша вантажівка перебувала там і привезла будівельні матеріали, по ній влучили FPV-дрони. Ніхто не загинув. Вантажівку було пошкоджено», — наголосив Волошин.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/53190

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