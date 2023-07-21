Угорщина знову шантажує ЄС і намагається заблокувати виділення 20 млрд євро на оборонні потреби України — Politico.

Під час обговорення щодо створення спецсекції для допомоги Україні у Європейському фонді миру представники Угорщини висловилися проти і заявили, що не виділятимуть кошти, поки Київ не скасує санкції проти угорського OTP Bank, який визнано "міжнародним спонсором війни" через співпрацю з російськими військовослужбовцями.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто іронічно пожартував щодо назви Європейського фонду миру ЄС, вкотре просуваючи наратив Будапешта про те, що "Захід спонсорує і затягує війну" постачанням зброї Україні.

"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань Фонду, доки не буде вирішено питання з OTP", — сказав Сійярто.

**Напередодні про створення спеціальної секції для допомоги Україні у Європейському фонді миру повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Передбачається, що Київ отримуватиме на оборонні потреби п’ять мільярдів євро щороку протягом чотирьох років.

Що стосується Угорщини, то вона вже не вперше блокує виділення коштів Україні, шантажуючи ЄС справою OTP.

Джерело: https://t.me/znua_live/103442

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