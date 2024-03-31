Это особенно важно сейчас, так как россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры. Например, атаковала ДнепроГЭС и Змиёвскую ТЭС под Харьковом, отмечает издание.

"Гепарды" особенно хорошо проявили себя в борьбе с "шахедами". Но их дальнобойность ограничена, поэтому они не помогают от ракет.

Украина стала получать больше боеприпасов для немецких ЗРК "Гепард", - Bild со ссылкой на источник

Это особенно важно сейчас, так как россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры. Например, атаковала ДнепроГЭС и Змиёвскую ТЭС под Харьковом, отмечает издание.

"Гепарды" особенно хорошо проявили себя в борьбе с "шахедами". Но их дальнобойность ограничена, поэтому они не помогают от ракет.

Джерело: https://t.me/vekha/83953

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