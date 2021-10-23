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Украина закрывает на КПВВ с оккупированным Крымом таможенные посты: названа причина

Украина закрывает на КПВВ с оккупированным Крымом таможенные посты: названа причина

С 21 ноября 2021 года прекращается работа украинского таможенного поста и осуществление соответствующих процедур на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе Крыма с материковой Украиной, сообщают в Представительстве президента Украины в АРК, пишет «Крым.Реалии».

В ведомстве ссылаются на принятие Верховной Радой Украины ряда законодательных актов об отмене режима свободной экономической зоны «Крым». Данный закон вступает в силу с 21 ноября 2021 года.

В представительстве пояснили, что изменится после вступления в силу положений украинского закона:

восстановление статуса резидентов Украины для жителей Крыма;

существенное упрощение порядка перевозки вещей через. С отменой свободной экономической зоны «Крым» при пересечении админграницы прекращают действовать нормы Таможенного кодекса Украины, в частности статьи 370, определяющей фактически исчерпывающий перечень вещей, которые можно перевозить через админграницу;

создание возможности закончить наследственные дела, которые были начаты до аннексии Крыма.

«Время показало, что создание свободной экономической зоны «Крым» на временно оккупированной территории привело к систематическим нарушениям прав тех, кто остался проживать в Крыму после начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Статус «нерезидентов», дискриминация, перечень вещей, которые нельзя вывозить, что можно провозить через административную границу и прочее создавали ряд проблем для граждан Украины», – отмечают в представительстве.

Здесь также сообщили, что «контроль въезда и выезда с целью выявления, предотвращения перемещения товаров на временно оккупированную территорию и с такой территории за пределами контрольных пунктов въезда-выезда с 21 ноября будут проводить уполномоченные должностные лица Государственной пограничной службы Украины».

Источник: sprotyv.info

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