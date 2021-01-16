Україна не сприймає мови умов і ультиматумів від Боснії і Герцеговини щодо повернення викраденої ікони - МЗС

В Україні не сприймають мови умов і ультиматумів від члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Те, що ікона походить з української території, - це безперечний факт. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження у справі незаконного вивезення. Ми чекаємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не використовуватиме ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надаватиме сприяння у рамках кримінального розслідування й експертизи та в її якнайшвидшому поверненні в Україну", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Спікер нагадав, що Україна та Боснія і Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та переданню права власності на культурні цінності.

"Відповідно до статті 7, держави-учасниці цієї конвенції зобов'язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених із музею або релігійної та світської історичної пам'ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці здійснювати відповідні кроки для виявлення і повернення будь-якої такої культурної цінності", - зазначив він.

Як повідомлялося, під час візиту міністра закордонних справ Росії Лаврова у Боснію і Герцеговину йому подарували 300-річну українську ікону, що раніше зберігалася в Луганську. Пізніше українська ікона повернулася у Боснію і Герцеговину для проходження експертизи.

Додік заявив, що не отримав відповіді від України про те, чи шукають вони ікону, і що не було надано жодних даних, пов'язаних із нею, передає Radio Slobodna Evropa.

"Якщо Україна доведе, що просила про ікону до того дня, коли я зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я прийму, і ми передамо її їм", - сказав Додік.

Источник: interfax.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»