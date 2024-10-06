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«Україна не здатна створити власну балістичну ракету». Це – неправда

«Україна не здатна створити власну балістичну ракету». Це – неправда

#спростуванняЦентру

Брехня: Україна не спроможна створити власну балістичну ракету за кілька місяців, а заяви Зеленського на форумі оборонних індустрій щодо її вже успішного випробування виглядають анекдотично – інші країни витрачають на створення такого типу ракет роки. Таке тиражують росЗМІ.

Правда: створити балістичну ракету «за кілька місяців», як пишуть фейкомети, дійсно неможливо. Але над створенням балістичної ракети «Сапсан» Україна працює з 2006 року. У 2013 році, коли президентом України був янукович, а міністром оборони павло лебедєв, проєкт зупинили. Однак у 2016 році «Сапсан» відновили під назвою «Грім-2».

Отже, поточний період роботи над українською балістичною ракетою триває уже вісім років, а не «кілька місяців», як це стверджують російські фейкороби.

Пропагандисти кремля використали традиційний маніпулятивний прийом «підміна тези» – спростування заздалегідь фіктивної інформації з метою просування іншого неправдивого твердження.●

Поширення цього фейку – частина інформаційної спецоперації з дискредитації України, поширення наративу про «неспроможну державу», яка нібито «не має ресурсів для створення високотехнологічної продукції».

Джерело: https://t.me/spravdi/41919

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