Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо 5-х посадовців у рамках закону про люстрацію

Йдеться про справу "Полях та інші проти України"

Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини щодо закону про люстрацію. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства юстиції України.

Торік у жовтні Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо звільнення п'яти державних службовців України відповідно до "Закону про очищення влади" 2014 року. Зазначалося, що документ не відповідає Конвенції про захист прав людини та порушує права посадовців.

Справа "Полях та інші проти України" стосувалося звільнення п'яти державних службовців відповідно до "Закону про очищення влади" 2014 року. Йдеться про колишнього першого заступника начальника слідчого управління Міндоходів Миколаївської області Дмитра Басалаєва, ексзаступника начальника кадрового управління ГПУ В'ячеслава Поляха, колишнього заступника прокурора Чернігівської області Олександра Ясю, колишнього начальника податкової інспекції міста Яремче ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Романа Якубовського і про ексзаступника начальника управління АПК Олександрівської райдержадміністрації Донецької області Сергія Бондаренка.

Суд постановив виплатити кожному з них 5 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди.

Нагадаємо, закон про люстрацію Верховна Рада ухвалила з третьої спроби у вересні 2014 року на тлі масових акцій поблизу Парламенту. Сотні мітингувальників вимагали ухвалити закон і палили шини. Притягли до стін ВР сміттєві баки з приклеєними табличками "КПУ" і "Партія регіонів". До смітника тоді закинули депутата Віталія Журавського.

Источник: 5.ua

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