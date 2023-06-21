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Україна повернула додому трьох військовополонених з Угорщини

Україна повернула додому трьох військовополонених з Угорщини

Вони перебувають на території України, їм надають підтримку, повідомив речник МЗС Ніколенко.

- Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із росії в Угорщину українських захисників, – додав він.

Нагадаємо, в Угорщині залишилися ще 8 українських військовополонених, яких без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій вивезли з рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/30568

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