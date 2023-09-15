Україна радо приймає паломників-хасидів, а росія наражає їх на небезпеку своїми терактами та провокаціями

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Для відзначення єврейського нового року Рош га-Шана 15 вересня до Умані з-за кордону прибувають тисячі паломників-хасидів.

▶️ Україна – місце етнічної та релігійної злагоди. Щороку вона радо приймає паломників до місць юдейських святинь.

▶️ кремль цинічно використовує релігійне свято як нагоду для пропаганди, погроз і звинувачень. Не виключені спроби і кривавих провокацій. У 2022 році росіяни обстрілювали Умань напередодні та після святкування хасидами Рош Га-Шана.

▶️ Українська влада готова йти на зустріч Ізраїлю з метою підвищення рівня безпеки паломників, зокрема, на період святкування Рош га-Шана Умань патрулюватиме разом з українською також ізраїльська поліція.

▶️ росія безперестанно атакує ракетами та дронами мирні українські міста. Тож іноземні гості наражають себе на таку ж небезпеку, в якій постійно перебувають громадяни України.

▶️ Ізраїлю варто теж зробити свій внесок у захист українського неба. Такий крок буде на благо і українцям, і євреям.

Джерело: https://t.me/spravdi/33387

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