Україна використовує проти Росії надтаємні американські дрони, — Forbes

Україна отримала від США понад 5 тисяч безпілотників Phoenix Ghost (Привид Фенікса), інформація про які тримається у надзвичайному секреті. Місце їх виготовлення до недавнього часу зберігалося в таємниці, а перед відправкою в Україну з них стирають усі відбитки пальців, щоб не наражати працівників підприємства на небезпеку помсти з боку росіян.

Безпілотники Phoenix Ghost поставляються в Україну вже майже два роки, але досі немає жодних підтверджених фото чи відео використання на полі бою.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/65885

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