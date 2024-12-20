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Україна використовує проти Росії надтаємні американські дрони, — Forbes

Україна використовує проти Росії надтаємні американські дрони, — Forbes

Україна отримала від США понад 5 тисяч безпілотників Phoenix Ghost (Привид Фенікса), інформація про які тримається у надзвичайному секреті. Місце їх виготовлення до недавнього часу зберігалося в таємниці, а перед відправкою в Україну з них стирають усі відбитки пальців, щоб не наражати працівників підприємства на небезпеку помсти з боку росіян.

Безпілотники Phoenix Ghost поставляються в Україну вже майже два роки, але досі немає жодних підтверджених фото чи відео використання на полі бою.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/65885

Новости портала «Весь Харьков»

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