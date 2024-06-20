«Україна виводить в ремонт одночасно 5 з 9 атомних енергоблоків». Це – неправда

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Брехня: одразу 5 атомних енергоблоків зупинять на ремонт, що призведе до дефіциту електроенергії в Україні. Таку інформацію поширюють ЗМІ.

Правда: інформація про одночасне виведення пʼяти енергоблоків у ремонт не відповідає дійсності, повідомили Центру стратегічних комунікацій в «Енергоатомі».

Планові ремонти енергоблоків на атомних станціях дійсно є критично необхідною процедурою для стабільної та безперебійної роботи АЕС протягом наступного осінньо-зимового сезону.

Але ремонтна кампанія відбувається відповідно до графіків, які складаються «Укренерго» і затверджуються Міністерством енергетики України. Вони відповідають поточній ситуації в енергосистемі.

Наразі виводити в ремонт одночасно можна не більше трьох енергоблоків. Це дозволить в осінньо-зимовий період запустити в роботу всі 9 енергоблоків на українських АЕС.

Джерело: https://t.me/spravdi/39492

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