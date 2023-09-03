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Уничтожено 22 из 25 «шахедов» ночью над Одесской областью, - Воздушные Силы ВСУ
Оккупанты совершили несколько волн атак БпЛА «Shahed-136/131» с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).
Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов.
Как сообщили в Силах обороны юга, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который оперативно ликвидировали.
Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских. Им оказана медицинская помощь.
Джерело: https://t.me/u_now/110898