З днем Збройних Сил України

Дорогі брати та сестри по зброї!

Водночас із важкою боротьбою за незалежність сьогодні Збройні Сили переживають період свого найбільшого піднесення за останні 30 років.

Об’єднюючись та діючи, як єдиний механізм, нам вдалося досягти військового та психологічного зламу противника.

Не очікуючи шаленого спротиву, такої люті та наполегливої жаги до перемоги, ворог зазнає поразку за поразкою та впевнено прямуює до свого кінця.

Цього року ввесь світ дізнався що таке українське військо.

Воїни України! Про вас складатимуть легенди, зніматимуть кіно, а ваш подвиг навіки буде вписаний в історію.

Вічна пам’ять полеглим героям в боротьбі за Українську державу...

Ми вистояли в 2014, вистояли в 2022 і стоятимемо надалі! Тому що ми - Збройні Сили України.

Зі святом Вас, непереможні та відважні воїни!

Слава Україні!

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський

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Джерело: https://www.facebook.com/easternforces

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